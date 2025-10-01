Силовые структуры
Суд определился с сыном компаньона бывшего главы Совета судей России

В Краснодаре арестован сын компаньона экс-судьи Верховного суда РФ Момотова
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Краснодаре Октябрьский районный суд арестовал по делу о мошенничестве сына компаньона бывшего главы Совета судей России, экс-судьи Верховного суда Виктора Момотова Ивана Марченко. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина заключен под стражу по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и части 4 статьи 174.1 («Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ.

30 сентября был арестован его отец — предприниматель Андрей Марченко. Он попал под стражу еще в день подачи иска Генпрокуратуры об изъятии имущества.

