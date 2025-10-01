Суд защитил ушедшего с работы на минуту раньше уральского металлурга

Суд обязал восстановить на работе ушедшего на минуту раньше металлурга с Урала

Суд в Свердловской области защитил ушедшего с работы на минуту раньше уральского металлурга. Об этом сообщает официальный канал судов региона.

Как отмечают представители пресс-службе, жителя Каменска-Уральского уволили с завода, на котором он проработал более 20 лет, за то, что он периодически уходил домой на одну-две минуты раньше.

«В мае 2025 года он был уволен по пункту 5 части 1 статьи 81 ТК РФ (неоднократное грубое нарушение трудовых обязанностей). Отдел кадров припомнил работнику неснятые дисциплинарные взыскания, с которыми он не был согласен», — отметили в суде.

Андрей обратился с иском о восстановлении нарушенных трудовых прав. Суд, изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, встал на его сторону и обязал восстановить специалиста, а также выплатить ему зарплату за время вынужденного отгула с 15 мая по 30 сентября — 323,6 тысячи рублей, а также 100 тысяч рублей моральной компенсации.

.