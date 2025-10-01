Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:58, 1 октября 2025Экономика

Суд защитил ушедшего с работы на минуту раньше уральского металлурга

Суд обязал восстановить на работе ушедшего на минуту раньше металлурга с Урала
Вячеслав Агапов

Фото: D.Alimkin / Shutterstock / Fotodom  

Суд в Свердловской области защитил ушедшего с работы на минуту раньше уральского металлурга. Об этом сообщает официальный канал судов региона.

Как отмечают представители пресс-службе, жителя Каменска-Уральского уволили с завода, на котором он проработал более 20 лет, за то, что он периодически уходил домой на одну-две минуты раньше.

«В мае 2025 года он был уволен по пункту 5 части 1 статьи 81 ТК РФ (неоднократное грубое нарушение трудовых обязанностей). Отдел кадров припомнил работнику неснятые дисциплинарные взыскания, с которыми он не был согласен», — отметили в суде.

Андрей обратился с иском о восстановлении нарушенных трудовых прав. Суд, изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, встал на его сторону и обязал восстановить специалиста, а также выплатить ему зарплату за время вынужденного отгула с 15 мая по 30 сентября — 323,6 тысячи рублей, а также 100 тысяч рублей моральной компенсации.

.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главный покупатель российского газа в Европе нашел нового поставщика

    Глава МАГАТЭ испугался аварии на Запорожской АЭС

    Все iPhone призвали немедленно обновить

    Суд защитил ушедшего с работы на минуту раньше уральского металлурга

    Российский актер раскритиковал использование искусственного интеллекта в кино

    Стало известно о смерти прошедшего Чечню бойца на СВО

    На Украине назвали желаемую сумму доходов от замороженных активов России до конца года

    Видеоролики в популярной соцсети станут еще прибыльнее

    Ученые сделали сенсационную находку в лесу Татарстана

    Занявшемуся сексом в пикапе российскому треш-блогеру запретили посещать Таиланд на 99 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости