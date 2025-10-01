Культура
11:09, 1 октября 2025Культура

Сухоруков рассказал о самочувствии после сообщений о госпитализации

Актер Сухоруков опроверг сообщения о своей экстренной госпитализации
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Звезда фильмов «Брат» и «Брат-2», народный артист России Виктор Сухоруков опроверг сообщения о своей экстренной госпитализации. Его цитирует aif.ru.

Актер назвал ложной информацию о состоянии его здоровья, появившуюся в ряде Telegram-каналов. «Сухоруков живой, работает, счастлив, любит всех вас. Я на коне, я на пегасе», — заявил он.

1 октября Mash сообщил, что Сухоруков был экстренно госпитализирован в Москве с болью и першением в груди. По данным канала, врачи опасались, что у актера случился инфаркт, однако в итоге диагноз не подтвердился. Уточнялось, что после обследования его отпустили домой.

