Звезду «Брата» экстренно госпитализировали в Москве

Mash: Актера Сухорукова экстренно госпитализировали с болью и першением в груди

Звезда фильмов «Брат» и «Брат-2», народный артист России Виктор Сухоруков был экстренно госпитализирован в Москве с болью и першением в груди. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, актер жаловался на боль и першение в груди. Врачи опасались, что у Сухорукова случился инфаркт, однако в итоге диагноз не подтвердился, пишет канал. «У Сухорукова оказалась стенокардия. После обследования и новых рекомендаций его отпустили домой», — говорится в сообщении.

Сам звезда «Брата» рассказал, что продолжает играть в спектаклях, настроение у него хорошее.

Ранее художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков сообщил, что Виктор Сухоруков продолжает восстанавливаться после перенесенной операции.

В марте стало известно, что у звезды фильмов «Брат», «Остров» и других знаковых российских картин случился острый инфаркт миокарда. Сообщалось, что Сухоруков перенес операцию на открытом сердце. Актер отметил, что случившийся инфаркт стал для него вторым, о чем он не догадывался.