«Она — следующая Скарлетт Йоханссон». Весь Голливуд обсуждает актрису Тилли Норвуд. Но ее не существует

ИИ-актриса Тилли Норвуд спровоцировала скандал в Голливуде

В Голливуде разразился скандал вокруг актрисы Тилли Норвуд, которой напророчили славу «новой Скарлетт Йоханссон или Натали Портман». При этом Норвуд не существует в реальности — это сгенерированная искусственным интеллектом модель, принадлежащая студии Xicoia. Тем не менее агентства якобы уже планируют подписать с Норвуд контракты, а актеры и обозреватели выступили с критикой ИИ-модели. Об этом сообщает Variety.

Создатели Норвуд планируют сделать из нее «следующую Скарлетт Йоханссон»

ИИ-актриса Тилли Норвуд впервые была представлена публике на мероприятиях в рамках Международного кинофестиваля в Цюрихе. Владелица студии Xicoia Элин Ван дер Велден заявила, что актерские агентства уже проявили заинтересованность в подписании контрактов с Норвуд.

Мы хотим, чтобы Тилли стала следующей Скарлетт Йоханссон или Натали Портман, это наша основная задача Элин Ван дер Велден интервью Broadcast International

«Сегодня все начинают осознавать, что творчество может не ограничиваться бюджетными рамками, и искусственный интеллект может сыграть здесь положительную роль. Все дело в том, как его воспринимать», — поделилась владелица модели.

Фото: Xicoia

По словам Ван дер Велден, киностудии и другие компании индустрии развлечений непублично продолжают поддерживать развитие технологий искусственного интеллекта в искусстве. Она пообещала, что официальные подтверждения последуют в ближайшие месяцы. «Теперь можно создавать персонажей из фотографий. Технологии развиваются безостановочно», — заявила руководительница Xicoia.

Норвуд сыграла в YouTube-скетче «AI-комиссионер»

На момент написания заметки в фильмографии модели — единственный комедийный скетч под названием AI Commissioner, созданный при помощи искусственного интеллекта. Сценарий был написан Ван дер Велден с использованием Chat GPT.

Видео было выпущено на YouTube 2 месяца назад. Оно собрало около 300 тысяч просмотров и массу негативных комментариев. «Самое худшее здесь то, что это совершенно не смешно», — написал один из комментаторов.

Пожалуйста, скажите мне, что это просто слитая серия «Черного зеркала» комментатор на YouTube

Выступление Ван дер Велден вызвало бурную реакцию в СМИ

Журналистов возмутило сравнение ИИ-модели с известными актрисами. Женель Райли из Variety назвала это «демонстрацией абсолютного незнания актерской профессии».

Фото: Xicoia

«Портман и Йоханссон — одаренные артисты, которые потратили годы, доказывая, что они — нечто большее, чем Норвуд. Больше, чем привлекательное лицо, которое может повторять строчки диалога. Их величие не только в таланте, но и в мудрых карьерных решениях, равно как и в следовании своим ценностям», — написала журналистка.

Обозреватель The Guardian Стюарт Хэритедж в шутку предложил агентствам подписать контракт «со следующим Томом Хэнксом», которого он сделал, нарисовав рожицу на носке.

Актеров возмутили переговоры ИИ-модели с агентствами

Более эмоционально на появление конкурентки отреагировали известные голливудские актеры. Их особенно разозлили слова о том, что некоторые агентства уже рассматривают возможность подписания контракта с Норвуд.

«Надеюсь, что все актеры, которых представляет этот агент (собирающийся подписать контракт с ИИ-моделью), порвут с ним. Это отвратительно», — написала в соцсетях мексиканская актриса Мелисса Барррера. Актриса Кирси Клемонс потребовала публично огласить имена агентов, якобы заинтересованных в сотрудничестве с Тилли Норвуд.

А что насчет сотен живых молодых женщин, чьи лица были использованы для создания этого? Их вы не могли нанять? Мара Уилсон актриса

69-летняя звезда «Призрака» Вупи Голдберг во время телепередачи The View посетовала на то, что у ИИ-модели «есть несправедливое преимущество», поскольку она создана из тысяч живых актеров.

«Оно переняло харизму Бетт Дэвис, губы Хэмфри Богарта. Сегодня люди говорят о повальном одиночестве, тотальном отчуждении. Если вы будете продолжать эксперименты с ИИ, то у вас не будет связи ни с чем, кроме вашего телефона», — сказала актриса.

Фото: @tillynorwood

Из-за бурной реакции Ван дер Велден выпустила обращение с разъяснениями

Создательница ИИ-модели обратилась «ко всем, кого разозлила ее работа». Соответствующий пост появился в аккаунте ИИ-модели в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). «Тилли Норвуд не замена людям, но творческий проект, произведение искусства. Как и многие формы искусства до нее, она провоцирует обсуждение, что демонстрирует силу творчества», — написала она.

Я вижу в ИИ не замену людям, а новый инструмент, новую кисть. Как и анимация, кукловодство или компьютерные эффекты открывали новые возможности, не отбирая ничего у живой актерской игры, ИИ предлагает новый способ придумывать и реализовывать истории. Я сама актриса, и ничего — точно не ИИ-модель — не может отодвинуть на задний план мастерство и эффект от человеческой игры Элин Ван дер Велден

Ван дер Велден выразила надежду на то, что окружающие сумеют принять искусственный интеллект в мире искусства «как еще один способ самовыражения наравне с театром, кино, изобразительным искусством, музыкой и другими». «Когда мы принимаем разные формы творчества, то даем площадку для новых голосов, новых историй и новых способов связи друг с другом», — подчеркнула она.