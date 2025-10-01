Экономика
12:54, 1 октября 2025Экономика

Тонны продававшегося в России чая оказались с пестицидами. Химикаты нашли в продукции известных брендов

В РФ с начала 2025 года выявили более 111 тонн чая с наличием пестицидов
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stefania Pelfini la Waziya / Getty Images

В России с начала этого года выявили более 111 тонн чая с наличием пестицидов, о чем стало известно из Единого реестра проверок, которые провели Роспотребнадзор и Россельхознадзор.

В Роспотребнадзоре уточнили, что за первое полугодие 2025 года ведомство исследовало более 57 тысяч проб чая на содержание пестицидов, из них не соответствовали установленным требованиям всего 0,01 процента. Их изъяли из продажи, а от производителей потребовали устранить нарушения.

Нарушения выявили в чае семи крупнейших производителей. В числе брендов с нарушениями — Tess, Greenfield, «Русская чайная компания», «Золотая чаша», «Беседа», Eastford, «Три дружных слона», «Города России», «Необычайный», TeaTale и другие.

Общественники попросили заняться нарушителями прокуратуру

Однако, несмотря на малую долю чая с химикатами от исследованных партий, общий объем и возможный вред для здоровья вызвал беспокойство в Общественной потребительской инициативе. Ее глава Олег Павлов обратился в Генпрокуратуру, кабмин и Минсельхоз, прося привлечь нарушителей к ответственности.

Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

В своем письме он подчеркнул, что пестициды негативно влияют на нервную систему, приводят к нарушениям координации движений, памяти и концентрации внимания, а также могут провоцировать аллергию. А некоторые из них признаны потенциальными канцерогенами, употребление которых повышает риск развития раковых заболеваний.

Павлов также увидел в цифрах итогов проверок системные нарушения в работе производителей и импортеров чая.

Какие пестициды нашли в чае и чем они вредны?

В чае нашли более 20 веществ, в их числе ацетамиприд, бифентрин, динотефуран, дифеноконазол, карбендазим, лямбда-цигалотрин. Некоторые из них могут представлять особенно большой вред для здоровья людей.

Так, ацетамиприд оказывает нейротоксичный эффект на здоровье, в особенности на мозг, карбендазим токсичен для печени и влияет на репродуктивную систему. Лямбда-цигалотрин не считается токсичным для человека, однако прямое воздействие химиката может привести к легким симптомам, таким как раздражение кожи, головные боли или головокружение.

Врач диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова отметила, что даже при незначительном, но длительном воздействии пестицидов на организм будет негативный эффект — острое отравление, аллергические реакции, тремор, судороги. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов подтвердил, что употребление пестицидов даже в чае может наносить определенный вред здоровью, но тут вопрос дозы и степени вредности того или иного вещества.

Как добавили «Известия», пестициды применяются для уничтожения или подавления вредных организмов, которые могут нанести ущерб сельскохозяйственным культурам. В зависимости от степени опасности и дозы, пестициды могут наносить вред здоровью человека.

