10:22, 1 октября 2025Экономика

В России выявили крупные партии чая с ядохимикатами

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

По итогам первых восьми месяцев 2025 года в России выявили в общей сложности более 111 тонн чая с наличием пестицидов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты проверок, проведенных сотрудниками Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

Эксперты исследовали более 57 тысяч проб чайной продукции на предмет содержания в них опасных химических веществ. Нарушения по итогам проверок были выявлены у ряда крупных брендов. Речь идет в том числе о торговых марках Tess, Greenfield, «Русская чайная компания», «Золотая чаша» и «Беседа». Опасные ядохимикаты были обнаружены в продукции семи крупнейших в стране производителей — «Универсальные пищевые технологии», «Орими», «РЧК-Трейдинг», «Объединенная чайная компания», «Шеннун», «Симфония», «Рязанская чаеразвесочная фабрика».

В связи с этим глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов обратился в Генпрокуратуру, правительство и Минсельхоз с требованием привлечь вышеуказанных нарушителей к ответственности. Пестициды обычно используются в сельском хозяйстве для уничтожения или подавления вредных организмов, которые могут нанести ущерб урожаю. Эти ядохимикаты при попадании в организм человека наносят значительный урон. В Роспотребнадзоре указали, что всю опасную продукцию уже изъяли из оборота.

В начале 2025 года специалисты Роскачества обнаружили следы пестицидов в пряниках торговой марки «Полет». В «Русских пряниках», в свою очередь, эксперты выявили канцероген (акриамид). По итогам проверки, проведенной в отношении 20 брендов, выяснилось, что ни один из них не претендует на знак качества.

