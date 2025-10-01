Трехлетняя девочка не выжила при купании в бассейне на российской базе отдыха

Трехлетняя девочка не выжила во время купания в бассейне на базе отдыха в Адыгее

Трехлетняя девочка пошла в открытый бассейн и не выжила во время купания на базе отдыха в Республике Адыгея. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону.

Инцидент произошел в Тахтамукайском районе летом, однако уголовное дело в отношении руководства базы возбудили только сейчас. По версии следствия, директор не обеспечил безопасность отдыхающих, в том числе на территории открытого бассейна, и не предпринял должных мер для организации дежурства спасателей-инструкторов.

Сейчас следователи и криминалисты собирают доказательства и устанавливают причины, способствовавшие совершению преступления.

В августе в Москве 12-летняя девочка едва не утонула после погружения в открытый бассейн. Волосы ребенка затянуло в трубу.

