РИА Новости: Поставки газа в Европу по «Турецкому потоку» выросли почти на 7 %

Экспорт газа из России по «Турецкому потоку» в Европу вырос в январе-сентябре на 6,9 процента, до 13,015 миллиарда кубометров. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты сообщает РИА Новости.

В прошлом месяце показатель год к году увеличился еще более значительно — на 8,1 процента, до 1,55 миллиарда кубометров.

Поставки по этому единственному действующему на европейском направлении трубопроводному маршруту РФ осуществляет по второй нитке «Турецкого потока». Газ по ней получают потребители в Болгарии, Сербии, Венгрии, Греции и ряде других стран.

При этом София собирается отказаться от российского топлива к 2027 году, объясняя это соответствующими планами, декларируемыми европейскими чиновниками из Брюсселя.

Ранее, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа, призывающего Анкару отказаться от российского сырья, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что «Турецкий поток» работает на полную мощность, и Турция как суверенное государство сама принимает решения об экономическом сотрудничестве.