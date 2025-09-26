Экономика
15:07, 26 сентября 2025Экономика

В Кремле в связи со словами Трампа заявили о работающих на полную мощность газопроводах

Песков: Турция продолжит торговать с Россией в выгодных для себя сферах
Дмитрий Воронин

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Турция как суверенное государство сама принимает решения об экономическом сотрудничестве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления лидера США Дональда Трампа о том, что Анкаре стоит отказаться от российских энергоносителей. Представителя Кремля цитирует ТАСС.

«"Турецкий поток" работает на полную мощность. "Голубой поток" работает на полную мощность», — сказал Песков о работающих на турецком направлении газопроводах, отметив, что «если какие-то виды торговли какими-то товарами представляются турецкой стороне выгодными, то турецкая сторона будет это продолжать делать».

Трамп призывает отказаться от закупок сырья у России многие ведущие мировые экономики, включая Индию, на которую он давит пошлинами, и Евросоюз, на рынке которого американцы вместе с Россией занимают ведущие позиции по поставкам сжиженного природного газа. Все эти стремления глава Белого дома увязывает с намерением быстрее разрешить украинский конфликт. Схожие заявления в беседе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Трамп сделал и накануне.

Ранее на этой неделе Песков отметил, что, добиваясь от различных стран отказа от покупки российских энергоносителей, президент США действует как бизнесмен, стремясь при этом обеспечить экономические интересы своей страны.

