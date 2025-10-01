ЦБ запустил голосование по дизайну новой банкноты

На сайте ЦБ стартовало голосование по дизайну новой 500-рублевой банкноты

Руководство Центробанка (ЦБ) запустило всероссийское голосование по дизайну новой 500-рублевой банкноты. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Процедура выбора новых символов для этой банкноты продлится две недели. Голосование завершится 14 октября в 12:00 по московскому времени.

В настоящее время на 500-рублевых банкнотах изображены памятник Петру I на фоне парусника в порту Архангельска и Соловецкий монастырь на оборотной стороне. О начале разработки нового дизайна ЦБ объявил в начале сентября. Участникам голосования предложены на выбор несколько вариантов.

Для лицевой стороны банкноты рассматриваются варианты с изображением Академической (Елизаветинской) галереи, беседки «Эолова арфа», гор Бештау и Машук, а также Лермонтовской галереи и орла, терзающего змею на горе Горячей. На оборотной стороне в зависимости от итогов голосования будет изображен башенные комплексы Вовнушки, Эрзи, большой азимутальный телескоп, гора Эльбрус, горнолыжный курорт Домбай, Грозный-Сити, Дербентская крепость, Картинная галерея, Нарзанная галерея, Национальная библиотека имени А.А. Айдамирова, памятник Матери, Северо-Кавказская государственная филармония имени В.А. Сафонова, скульптура «Фатима, держащая солнце», Художественный музей имени Махарбека Туганова, Чегемские водопады или же Чиркейская ГЭС.