09:06, 23 сентября 2025Экономика

В России обновят банкноту в 500 рублей

ЦБ начал работу над новой банкнотой в 500 рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

Российский Центробанк начал работу по обновлению банкноты номиналом в 500 рублей. Об этом рассказал зампредседателя ЦБ Сергей Белов, его слова приводит РИА Новости. Оттенок останется в сиренево-фиолетовой гамме.

Дизайн обновленной пятисотрублевки будет посвящен Пятигорску. Символы, которые изобразят на купюре, пока не выбрали: список подготовят осенью, а затем состоится онлайн-голосование.

Обновленная банкнота в 1000 рублей посвящена Приволжскому федеральному округу. Символы на ней тоже выбирали голосованием. Больше всего голосов набрал скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор». Кроме того, на лидирующих позициях оказались Дворец земледельцев, Саратовский автомобильный мост через Волгу, памятник Салавату Юлаеву, главный корпус Казанского федерального университета и Жигулевская ГЭС.

Ожидается, что обновленную «тысячу» представят уже в конце текущего года.

