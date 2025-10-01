Путешествия
18:05, 1 октября 2025Путешествия

Турист отправился в поход в Европе, исчез и был найден бездыханным через три месяца

Алина Черненко

Фото: Elias Marcou / Reuters

Турист отправился в одиночный поход в Европе, пропал без вести и был найден бездыханным через три месяца. Об этом сообщает портал Greek City Times.

Уточняется, что 55-летний британец пошел по труднопроходимой тропе на греческом острове Карпатос и исчез 27 июня. В последний раз его видели в рыбацкой деревне Диафани, где он спрашивал у местного жителя дорогу.

По данным местных СМИ, мужчина, скорее всего, заблудился во время прохождения опасного маршрута. Когда после окончания бронирования арендованное жилье мужчины оказалось пустым, владелец сообщил о пропаже гостя. Началась поисковая операция с участием пожарных, полиции, береговой охраны, беспилотников, служебных собак и волонтеров. Несмотря на все усилия, никаких следов британца обнаружено не было.

Только утром в субботу, 27 сентября, местные охотники наткнулись на тело туриста в отдаленном районе Эпиония на севере Карпатоса. Его отправят на вскрытие для установления причины трагедии.

Ранее в этой же стране Европы нашли останки британской туристки, которая загадочно исчезла с шезлонга на пляже Офринио. Женщину опознали по купальнику, в котором ее видели в последний раз.

