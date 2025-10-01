Бывший СССР
20:09, 1 октября 2025

Украинский депутат пригрозил россиянам возмездием

Гончаренко: Создание комиссии при ПАСЕ приближает день возмездия россиянам
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Michael Lucan / Globallookpress.com

Создание комиссии по рассмотрению жалоб Украины при Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) приближает день возмездия россиянам. Об этом написал в Telegram депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«ПАСЕ поддержала создание Международной комиссии по рассмотрению заявлений для Украины. (...) Очень важное решение, которое приближает день возмездия россиянам», — заявил нардеп.

Ранее Гончаренко попросил власти Испании и Италии конфисковать виллы российского телеведущего Владимира Соловьева и украинского блогера Анатолия Шария. Кроме того, парламентарий предложил превратить указанную недвижимость в «дома правды». По его мнению, из них можно сделать «резиденции для честных журналистов со всего мира».

