Укравший у десятков россиян 580 миллионов рублей экс-глава банка услышал приговор

В КБР дали 9,6 лет главе банка, укравшего 580 млн рублей из средств вкладчиков

В Кабардино-Балкарской республике к девяти с половиной годам колонии приговорили экс-главу банка, обвиняемого в хищении свыше 580 миллионов рублей у вкладчиков. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, руководитель банка обокрал порядка 70 вкладчиков и двух юридических лиц. Всего суд признал главу финансового учреждения виновным по 23 эпизодам по статье мошенничество, совершенное в крупном размере, и по 49 эпизодам по статье мошенничество в особо крупном размере.

