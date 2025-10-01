Силовые структуры
Укравший у десятков россиян 580 миллионов рублей экс-глава банка услышал приговор

В КБР дали 9,6 лет главе банка, укравшего 580 млн рублей из средств вкладчиков
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Кабардино-Балкарской республике к девяти с половиной годам колонии приговорили экс-главу банка, обвиняемого в хищении свыше 580 миллионов рублей у вкладчиков. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, руководитель банка обокрал порядка 70 вкладчиков и двух юридических лиц. Всего суд признал главу финансового учреждения виновным по 23 эпизодам по статье мошенничество, совершенное в крупном размере, и по 49 эпизодам по статье мошенничество в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что на Камчатке правоохранители задержали 41-летнего генерального директора строительной компании, который похитил более 75 миллионов рублей во время выполнения муниципального контракта по благоустройству сквера.

