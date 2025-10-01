Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:11, 1 октября 2025Бывший СССР

В Армении не увидели разжигания ксенофобии и ненависти в книге Гитлера

Дадунц: Продажа в Армении книги Гитлера «Моя борьба» обусловлена свободой слова
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Horizon Shant TV / YouTube

Продажа в Армении книги канцлера Третьего рейха Адольфа Гитлера «Моя борьба» (запрещена решением Кировского районного суда Уфы от 24.03.2010 и внесена в Федеральный список экстремистских материалов) обусловлена свободой слова. Об этом заявил заместитель министра юстиции республики Тигран Дадунц, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Это напрямую касается права на свободу слова и выражения, в данном случае также творческого. Если такие произведения не нацелены на разжигание ксенофобии и ненависти, они не должны считаться уголовно преследуемыми», — объяснил Дадунц.

Ранее стало известно, что полиция Бразилии изъяла пластинки с Гитлером у нацистов-блэк-металлистов. Операция против распространения в сети материалов, связанных с нацистской идеологией, получила название «След ненависти».

В декабре 2024 года более 50 стран выступили в ООН против российской резолюции по борьбе с неонацизмом. В их числе оказались США, Германия, Япония и Украина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Так просто не может продолжаться». Мерц поссорился с главой Еврокомиссии из-за Украины

    Хозяин разрушенного дочерью бандита Цапка дома рассказал о планах судиться

    В небе над Германией заметили подозрительные дроны

    Дуров рассказал об условиях во французской тюрьме

    Пассажир вздремнул на московском вокзале и лишился миллиона

    ВС России получили партию «Депеш»

    Российскому рэперу осталось несколько дней на спасение от уголовного дела

    Россиянка выкинула новорожденного ребенка в окно из-за плача

    Казахстан собрался построить первую в стране АЭС на российские деньги

    Россиянин прыгнул со 120-метрового водопада в Азии, сломал ногу и застрял между камнями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости