В Армении не увидели разжигания ксенофобии и ненависти в книге Гитлера

Дадунц: Продажа в Армении книги Гитлера «Моя борьба» обусловлена свободой слова

Продажа в Армении книги канцлера Третьего рейха Адольфа Гитлера «Моя борьба» (запрещена решением Кировского районного суда Уфы от 24.03.2010 и внесена в Федеральный список экстремистских материалов) обусловлена свободой слова. Об этом заявил заместитель министра юстиции республики Тигран Дадунц, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Это напрямую касается права на свободу слова и выражения, в данном случае также творческого. Если такие произведения не нацелены на разжигание ксенофобии и ненависти, они не должны считаться уголовно преследуемыми», — объяснил Дадунц.

Ранее стало известно, что полиция Бразилии изъяла пластинки с Гитлером у нацистов-блэк-металлистов. Операция против распространения в сети материалов, связанных с нацистской идеологией, получила название «След ненависти».

В декабре 2024 года более 50 стран выступили в ООН против российской резолюции по борьбе с неонацизмом. В их числе оказались США, Германия, Япония и Украина.