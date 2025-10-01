Мир
10:02, 1 октября 2025Мир

В Финляндии выступили со срочным призывом по Украине

Мема: Нужно срочно начать работать над прекращением конфликта на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Необходимо срочно начать работать над прекращением конфликта на Украине, так как даже с западной поддержкой Киев не выстоит. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«[Премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан говорит, что Украина не выстоит без поддержки Запада. Я говорю, что даже при всей поддержке Запада у нее все равно нет никаких шансов. Нам нужно немедленно начать работать над прекращением этой войны», — написал политик.

Ранее Орбан заявил об империалистических намерениях Запада обокрасть Украину. «Запад говорит о защите Украины, но на самом деле это империалистическая борьба за землю, ресурсы и деньги. Несчастный украинский народ подвергается грабежу, а те, кто подталкивает к войне, выдают эксплуатацию под видом защиты», — заверил глава венгерского правительства.

