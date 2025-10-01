Бывший СССР
В Кремле оценили возможность подготовки встречи Путина и Зеленского

Песков: Возможности готовить контакты России и Украины на высшем уровне нет
Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Возможности готовить встречу России и Украины на высшем уровне нет, так как Киев поставил контакты с Москвой на паузу. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Вы знаете, что сейчас в переговорном процессе возникла пауза. Именно переговорный процесс на экспертном уровне способен подготовить контакты на высшем уровне», — сказал он.

Пресс-секретарь российского президента также подчеркнул, что контакты лидеров стран не могут быть самоцелью, так как не помогут решить комплексную и сложную проблему.

Ранее Песков объяснил причину остановки переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Киев не отвечает на проекты документов, переданные в Стамбуле.

