03:33, 1 октября 2025Экономика

В магазинах начнут проверять возраст по биометрии

IZ.RU: В ноябре на кассах самообслуживания начнут проверять возраст по биометрии
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Сервис, с помощью которого можно будет подтверждать возраст по биометрии для покупки алкоголя, табака и прочих товаров, продающихся при предъявлении паспорта, начнет работу на кассах самообслуживания. Его внедрят до конца ноября, заявили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, передают «Известия» (IZ.RU).

«Биометрия также должна стать надежным инструментом, который исключит возможность продажи энергетиков детям и подросткам», — добавили в аппарате.

Эксперт в отрасли рассказал изданию, что вначале сервис начнет работу в пилотном режиме лишь в одной сети магазинов, но планируется расширить его на другие.

В Центре биометрических технологий сообщили, что такой же сервис будет доступен в вендинговых аппаратах в ближайшие недели, сначала его внедрят в отдельных фитнес-клубах столицы. Нововведение сделает обслуживание покупателей в магазинах более быстрым и удобным.

Для оплаты через сервис гражданам нужно будет сдать биометрию в ЕБС.

Ранее сообщалось, что до конца 2025 года в МФЦ появятся биометрические стойки самообслуживания. Технологию подтверждения личности без паспорта внедрили уже в четырех российских регионах.

