Минобороны России сообщило об ударе по цеху производства десантных катеров ВСУ

Российская авиация, беспилотники и артиллерия нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, и цеху производства десантных катеров. Пораженные цели журналистам раскрыли в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Кроме того, успешно атакованы места запуска беспилотников большой дальности, и пункты временной дислокации формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 134-х районах.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило о шести групповых и одном массированном ударе по объектам Украины в зоне СВО за неделю с 20 по 26 сентября. Поражены предприятия ВПК, склады с боеприпасами, а также объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ.

В августе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил о позиции президента России Владимира Путина, согласно которой российские войска атакуют на территории Украины исключительно военные цели.