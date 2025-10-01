Мир
В небе над Германией заметили подозрительные дроны

Spiegel: Неизвестные дроны пролетели над стратегическими объектами в Германии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Heiko Becker / Reuters

Неизвестные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были замечены над стратегическими объектами в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн в Германии. Об этом сообщает Der Spiegel.

«Власти проводят расследование после получения информации о том, что несколько дронов в конце прошлой недели намеренно пролетели над важными объектами инфраструктуры, включая электростанцию, университетскую клинику Киля и даже здание правительства федеральной земли», — говорится в сообщении.

По данным немецких властей, в четверг, 25 сентября, в 21:00 по местному времени (22:00 мск) два небольших беспилотника были замечены над заводскими помещениями промышленного концерна ThyssenKrupp, а час спустя несколько групп БПЛА появились над больницей, электростанцией и Кильским каналом.

Глава МВД Шлезвиг-Гольштейна Сабина Зюттерлин-Вак заявила, что ведомство ведет расследование по делу о шпионаже, но не раскрыла никаких подробностей.

Ранее несколько крупных беспилотников заметили в небе над Копенгагеном. Из-за появления дронов воздушная гавань столицы Дании была закрыта для приема и отправки самолетов.

