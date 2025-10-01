В Пентагоне устроят допрос с детектором лжи

WP: В Пентагоне пройдут допросы с применением детектора лжи

В Пентагоне пройдут выборочные допросы с применением детектора лжи, чтобы проверить сотрудников «министерства войны» на предмет утечек информации. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Все военнослужащие, гражданские служащие и контрактные работники аппарата министра обороны и Объединенного штаба, численность персонала которых оценивается в более 5 тысяч человек, должны будут подписать соглашение о неразглашении (...) В отдельном документе предлагается программа случайной проверки на полиграфе этих чиновников», — отмечается в материале издания.

Предполагается, что администрация президента США Дональда Трампа может таким образом устроить проверки на предмет недостаточной политической лояльности главе государства, что гипотетически приведет к чисткам в армии.

Ранее Пентагон выпустил новые рекомендации по физической подготовке военных, а также более строгие стандарты внешнего вида и способов ухода за собой. Уточняется, что изменения последовали после выступления главы ведомства Пита Хегсета перед военными на базе морской пехоты Куантико, где он вместе с Трампом провозгласил «конец эпохи политкорректности в армии».