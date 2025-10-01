Россия
01:17, 1 октября 2025Россия

В России пройдет масштабная проверка систем оповещения

МЧС проведет масштабную проверку систем оповещения по всей России 1 октября
Юлия Мискевич
Фото: Мария Смитюк / РИА Новости

Масштабную проверку систем оповещения населения проведут 1 октября во всех регионах России, в стране включат сирены и громкоговорители. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в ходе проверки во всех регионах страны также пройдет замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов.

В МЧС россиян призвали сохранять спокойствие и не паниковать, а также включить телевизор.

Ранее жители Москвы сообщили о срабатывании сирены в разных районах столицы. Звуки срабатывания систем тревоги слышали жители центра, районов Чертаново, Измайлово, Печатников и Сокола.

До этого в московском аэропорту Шереметьево объявили сигнал тревоги.

