В России пройдет масштабная проверка систем оповещения

МЧС проведет масштабную проверку систем оповещения по всей России 1 октября

Масштабную проверку систем оповещения населения проведут 1 октября во всех регионах России, в стране включат сирены и громкоговорители. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в ходе проверки во всех регионах страны также пройдет замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов.

В МЧС россиян призвали сохранять спокойствие и не паниковать, а также включить телевизор.

Ранее жители Москвы сообщили о срабатывании сирены в разных районах столицы. Звуки срабатывания систем тревоги слышали жители центра, районов Чертаново, Измайлово, Печатников и Сокола.

До этого в московском аэропорту Шереметьево объявили сигнал тревоги.