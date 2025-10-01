Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:37, 1 октября 2025Силовые структуры

В российском городе нашли пакет с расчлененным телом

В Елабуге обнаружили пакет с расчлененным телом
Варвара Митина (редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В Елабуге Татарстане нашли пакет с расчлененным телом. Об этом пишет издание KazanFirst.

По данным издания, пакет обнаружили около аптеки на проспекте Мира.

По информации Chelny-biz.ru, подозреваемого в расправе уже задержали. Им оказался 51-летний местный житель, который поссорился со знакомым, ударил его ножом, а через несколько дней расчленил и разложил останки в мешки. Несколько пакетов он положил в погреб гаражного бокса. Свою вину он признал.

Ранее в Башкирии арестовали мужчину, расправившегося и расчленившего сожительницу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Думал, это конец». Павел Дуров рассказал о покушении на него

    Украинцы устроили распродажу переданных Норвегией сухпайков

    Кровля промышленного здания загорелась в Ростовской области после атаки дронов

    В российском городе нашли пакет с расчлененным телом

    Раскрыт план призывной кампании в Москве

    Российский бизнес призвали не ждать дешевых кредитов

    Россиянин описал отдых девушек на пляже Зеленоградска фразой «нашим красавицам нет равных»

    Девушка с редким нарушением сна рассказала о жизни с ним

    Найдено неожиданное «лекарство» от старости

    Во Франции раскритиковали слова Зеленского об инцидентах с беспилотниками в Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости