Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:52, 1 октября 2025Бывший СССР

В Сумской области заметили новую технику ВСУ

РИА Новости: ВСУ перемещают к северу от Сум технику для рытья окопов
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перемещают в Сумской области технику для рытья окопов. Об этом РИА Новости заявил представитель пророссийского подполья.

«Замечено значительное передвижение техники, в частности для рытья окопов — экскаваторы», — рассказал собеседник агентства.

Представитель пророссийского подполья отметил, что речь идет об участке фронта к северу от Сум, в направлении поселка Хотень.

Ранее стало известно, что ВСУ начали перевозить украинских военных из города Сумы на машинах скорой помощи. Это объяснили тем, что армия России не наносит удары по таким автомобилям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Жители были обеспокоены». На российском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Что известно о ЧП?

    Малышеву шокировала одна интимная процедура в санатории

    Действовавшего 11 лет серийного насильника поймали в российском городе

    Правительство отреагировало на топливный кризис в России

    Овечкин высказался о полученной травме

    Путин поздравил Си Цзиньпина с годовщиной образования КНР

    Преступник-рецидивист представился гидом в Марокко и изнасиловал туристку на пляже

    Перечислены иностранные снаряды советских танков ВСУ

    Откровенный образ жены Безоса на дне рождения Сидни Суини раскритиковали в сети

    На Украине сообщили о появлении беспилотников над Бучей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости