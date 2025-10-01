РИА Новости: ВСУ перемещают к северу от Сум технику для рытья окопов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перемещают в Сумской области технику для рытья окопов. Об этом РИА Новости заявил представитель пророссийского подполья.

«Замечено значительное передвижение техники, в частности для рытья окопов — экскаваторы», — рассказал собеседник агентства.

Представитель пророссийского подполья отметил, что речь идет об участке фронта к северу от Сум, в направлении поселка Хотень.

Ранее стало известно, что ВСУ начали перевозить украинских военных из города Сумы на машинах скорой помощи. Это объяснили тем, что армия России не наносит удары по таким автомобилям.