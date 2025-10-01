Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:29, 1 октября 2025Бывший СССР

Машины скорой помощи начали вывозить солдат ВСУ из Сум

РИА Новости: ВСУ начали перевозить военных из Сум на скорой помощи
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали перевозить украинских военных из города Сумы на машинах скорой помощи. Об этом сообщает представитель российского подполья, передает РИА Новости.

«Перевозят личный состав в "скорых"», — сообщил он, добавив, что эти машины используют в ВСУ, зная, что Российская армия не наносит ударов по ним.

Военных, отмечает собеседник, перевозят к северу от регионального центра Сумской области.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что ВСУ в Сумской области сталкиваются с большими потерями. У них, отмечает эксперт, не хватает средств для сдерживания российского наступления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Жители были обеспокоены». На российском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Что известно о ЧП?

    Захарова раскритиковала преследования оппозиционных политиков в Молдавии

    Российский штурмовик в прямом эфире заколол солдата ВСУ и дал знак своим

    Российские миллиардеры стали еще богаче

    В России предложили запретить содержать в квартирах ряд пород собак

    В Мюнхене прогремели взрывы

    Аэропорт Оренбурга временно ограничил полеты

    Среднедушевые доходы россиян за год подсчитали

    Премьер Дании призвала НАТО усилить ответ России

    Раскрыты толкающие мужчин стать куколдами причины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости