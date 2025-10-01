РИА Новости: ВСУ начали перевозить военных из Сум на скорой помощи

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали перевозить украинских военных из города Сумы на машинах скорой помощи. Об этом сообщает представитель российского подполья, передает РИА Новости.

«Перевозят личный состав в "скорых"», — сообщил он, добавив, что эти машины используют в ВСУ, зная, что Российская армия не наносит ударов по ним.

Военных, отмечает собеседник, перевозят к северу от регионального центра Сумской области.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что ВСУ в Сумской области сталкиваются с большими потерями. У них, отмечает эксперт, не хватает средств для сдерживания российского наступления.