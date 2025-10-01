Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали перевозить украинских военных из города Сумы на машинах скорой помощи. Об этом сообщает представитель российского подполья, передает РИА Новости.
«Перевозят личный состав в "скорых"», — сообщил он, добавив, что эти машины используют в ВСУ, зная, что Российская армия не наносит ударов по ним.
Военных, отмечает собеседник, перевозят к северу от регионального центра Сумской области.
Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что ВСУ в Сумской области сталкиваются с большими потерями. У них, отмечает эксперт, не хватает средств для сдерживания российского наступления.