Ценности
20:30, 1 октября 2025Ценности

Валя Карнавал без штанов снялась в откровенной позе

Российская певица Валя Карнавал показала откровенные фото
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) показала откровенные фото без штанов. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

23-летняя исполнительница снялась в белых микрошортах и лонгсливе, поверх которого надела бежевый корсет. Она дополнила образ прозрачными колготками, гетрами и мюлями на каблуках.

При этом на одном из кадров знаменитость позировала, лежа на животе с отведенной в сторону ногой.

В сентябре Валя Карнавал показала изменения во внешности за три года и раскрыла свой вес.

    Все новости