13:49, 1 октября 2025Бывший СССР

Видео уничтожения «Искандером» десятка груженных беспилотниками фур ВСУ показали

Минобороны показало кадры уничтожения «Искандером» 20 фур ВСУ с БПЛА
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Минобороны показало кадры уничтожения «Искандером» Вооруженными силами (ВС) России десятка фур, куда загружены беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

На кадрах виден ряд фур, стоящих в поле. Их снимают с высоты птичьего полета. Далее на видео показан столб дыма на месте стоявших там авто.

По данным Минобороны, в 20 фурах находилось 100 дронов дальнего действия типа «Лютый». Вся техника была уничтожена в районе подготовки беспилотников к развертыванию. Украинская армия после удара потеряла 60 человек, отметили в ведомстве.

