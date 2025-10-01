Видео уничтожения «Искандером» десятка груженных беспилотниками фур ВСУ показали

Минобороны показало кадры уничтожения «Искандером» 20 фур ВСУ с БПЛА

Минобороны показало кадры уничтожения «Искандером» Вооруженными силами (ВС) России десятка фур, куда загружены беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

На кадрах виден ряд фур, стоящих в поле. Их снимают с высоты птичьего полета. Далее на видео показан столб дыма на месте стоявших там авто.

По данным Минобороны, в 20 фурах находилось 100 дронов дальнего действия типа «Лютый». Вся техника была уничтожена в районе подготовки беспилотников к развертыванию. Украинская армия после удара потеряла 60 человек, отметили в ведомстве.