16:53, 1 октября 2025Интернет и СМИ

Видеоролики в популярной соцсети станут еще прибыльнее

VK Реклама запустила новый формат видео в Дзене для повышения видимости бренда
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

VK Реклама запустила новый формат для повышения видимости бренда и охватов контента для рекламодателей, которые ведут свои каналы в Дзене, рассказали в соцсети «Ленте.ру».

В Дзене теперь можно продвигать горизонтальные видеоролики на главной странице платформы, а также в лентах рекомендаций разделов «Статьи» и «Видео».

После клика по рекламному баннеру пользователь попадает на страницу с видео. Здесь уже заложен весь необходимый функционал, который способствует не только просмотру ролика, но и решению бизнес-целей рекламодателя. Так, кнопка перехода на продвигаемый сайт размещается под видеоплеером и заметна даже в полноэкранном режиме. При этом таймер автоматического перехода на сайт появляется за 10 секунд до окончания видео, а по истечении этого времени перенаправляет пользователя на рекламируемый сайт.

На странице при этом отсутствует иная реклама, что позволяет сосредоточить внимание пользователя исключительно на продвигаемом видео. У рекламодателя также есть возможность добавить аудит-пиксель и проводить независимый аудит показов и просмотров.

Новый инструмент, как утверждает VK Реклама, поможет увеличить охваты контента, расширить знание аудитории о бренде и стимулировать продажи.

