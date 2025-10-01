Виктор Добронравов сравнил себя с отцом

Актер Виктор Добронравов заявил, что считает себя таким же великим, как его отец

Виктор Добронравов сообщил, что считает себя таким же великим актером, как его отец. Его слова передает издание «Газета.Ru».

«Я горжусь быть сыном своего отца, меня это не тяготит. Мы разные, работаем в разных театрах, жанрах. Безусловно, груз ответственности присутствует. Приходилось доказывать, что отец — великий артист, но и я велик не меньше», — рассказал он.

Также Добронравов отметил, что гордится своим происхождением, но при этом подчеркивает свою индивидуальность.

Ранее стало известно, что Федор Добронравов отменил все спектакли на год вперед по состоянию здоровья.