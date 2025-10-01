Ценности
Внешность 52-летней звезды «Беверли-Хиллз 90210» после стрижки удивила фанатов

Мария Винар

Фото: @torispelling

Американская актриса Тори Спеллинг показала результат после стрижки и удивила фанатов. Соответствующие пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя звезда сериала «Беверли-Хиллз 90210» запечатлела себя на камеру с ярким макияжем и золотым ожерельем на шее. На размещенных кадрах видно, что знаменитость решила отказаться от длинных прядей и сделала каре. «Называйте это как хотите — спонтанностью или бунтарством, но вчера вечером за час до мероприятия я решила быстро подстричься», — призналась Спеллинг.

Поклонники восхитились преображением актрисы и принялись обсуждать изменения в комментариях под постом. «Я подумала, что это Крис Дженнер со светлыми волосами», «Выглядишь великолепно! Тори из 90-х возвращается», «Каре так хорошо смотрится на тебе. Пожалуйста, больше никогда не делай наращивание волос», «Очень хорошая стрижка! Теперь начни выкладывать фото без фильтра и макияжа», «Смотришься потрясающе», — высказывались они.

В июле сообщалось, что Тори Спеллинг преподнесла бывшему мужу, канадскому телеведущему Дину Макдермотту, старые грудные импланты.

