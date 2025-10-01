Во Франции раскритиковали слова Зеленского об инцидентах с беспилотниками в Европе

Политик Филиппо: Зеленский пытается скрыть отчаяние, обвиняя РФ в полетах БПЛА

Украинский лидер Владимир Зеленский, обвиняя Россию в инцидентах с беспилотниками в Европе, пытается скрыть свое отчаяние. Он понимает, что не способен изменить ситуацию на фронте, высказал мнение лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо своем YouTube-канале.

«Зеленский, получив "данные" разведки, объявляет, что, конечно же, все знает. Датчане говорят, что не знают, немцы говорят, что не знают, французы тоже, и только он все знает. Это просто смешно», — посетовал политик.

По словам Филиппо, действия Зеленского напоминают истерию. Дело в том, что вместо фактов на первое место выходят некие ничем не подтвержденные данные о БПЛА.

На днях Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Дании Метте Фредериксен беспилотники, которые нарушили воздушное пространство страны.

В этот же день, 26 сентября, сообщилось, что беспилотный летательный аппарат в третий раз за неделю нарушил воздушное пространство Дании. СМИ писали, что датские власти до сих пор не могут определить, кто стоит за несколькими инцидентами с дронами Однако по мнению Фредериксен, Россия остается главным противником Европы.