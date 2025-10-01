Бывший СССР
Военкор рассказал о создании российской «килл-зоны» в тылу ВСУ

Сладков: Российские войска создают килл-зону в тыловой полосе ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Сладков+»

Российские войска создают «килл-зону» в ближайшей к фронту тыловой полосе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный корреспондент Александр Сладков.

По его словам, для создания «килл-зоны» российским войскам предстоит сделать еще многое. В частности, журналист отметил, что сейчас проект находится на стадии обсуждения. Он добавил, что решаются вопросы о том, делать ее в виде отдельных площадей или сплошной полосой.

Сладков объяснил, что использовать «килл-зону» можно как в целях наступления, так и для нужд обороны. Он также отметил, что российская сторона активно движется к паритету в количестве беспилотников.

Ранее офицер ВСУ с позывным Алекс заявил, что российские войска создали «килл-зону», которая занимает большую часть Харьковской области. Он отметил, что российским войскам удается наносить удары по участкам, которые находятся вдалеке от линии боевого соприкосновения.

