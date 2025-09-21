В ВСУ предрекли проблемы из-за российской «килл-зоны» в Харьковской области

Офицер ВСУ Алекс: Российские войска создали килл-зону в Харьковской области

Российские войска создали «килл-зону», которая занимает большую часть Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс.

Он отметил, что российские войска наносят удары по участкам, которые находятся вдалеке от линии боевого соприкосновения. В частности, военный сообщил, что российский беспилотник нанес удар по автомобилю ВСУ на дамбе Печенежского водохранилища, которое находится примерно в 45 километрах от линии фронта на купянском и волчанском направлениях. По его словам, это формирует «карман», в котором российские подразделения БПЛА создают проблемы для украинских войск.

«Большая часть Харьковщины уже длительное время находится под "килл-зоной" БПЛА противника. (...) Обстановка угрожающая, не впервые мы имеем там тревожные звоночки, в частности элитные подразделения БПЛА противника уже год на волчанском направлении работают на расстоянии 20-25 километров от линии боевого соприкосновения», — написал офицер ВСУ. Он также отметил, что Киев столкнется с проблемами, если российские войска нарастят активность и производство ударных крыльев и дронов-маток.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России заблокировали до роты украинских солдат в Харьковской области. Речь идет о бойцах 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной механизированной бригад украинской армии.