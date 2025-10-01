Врач назвал самый недооцененный продукт для профилактики рака

Терапевт Хан назвал нут доступным средством для профилактики рака кишечника

Врач-терапевт Амир Хан назвал нут самым недооцененным продуктом, о пользе которого часто забывают. Его слова приводит Daily Mirror.

Хан указал, что нут, в отличие от многих других богатых углеводами продуктов, не провоцирует резких скачков сахара в крови. Также, по его словам, в этих бобовых содержится много магния и калия, которые способствуют поддержанию здоровья сердца и нормального артериального давления.

Терапевт добавил, что благодаря содержанию растворимой клетчатки нут уменьшает симптомы, вызванные синдромом раздраженного кишечника. Кроме того, этот продукт является доступным средством для профилактики рака кишечника. Он пояснил, что при его употреблении в организме вырабатывается вещество, называемое бутиратом. «Это жирная кислота, которая может уменьшить воспаление в толстом кишечнике и снизить риск злокачественных образований в нем», — заключил Хан.

