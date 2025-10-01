Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:32, 1 октября 2025Забота о себе

Врач назвал самый недооцененный продукт для профилактики рака

Терапевт Хан назвал нут доступным средством для профилактики рака кишечника
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Врач-терапевт Амир Хан назвал нут самым недооцененным продуктом, о пользе которого часто забывают. Его слова приводит Daily Mirror.

Хан указал, что нут, в отличие от многих других богатых углеводами продуктов, не провоцирует резких скачков сахара в крови. Также, по его словам, в этих бобовых содержится много магния и калия, которые способствуют поддержанию здоровья сердца и нормального артериального давления.

Терапевт добавил, что благодаря содержанию растворимой клетчатки нут уменьшает симптомы, вызванные синдромом раздраженного кишечника. Кроме того, этот продукт является доступным средством для профилактики рака кишечника. Он пояснил, что при его употреблении в организме вырабатывается вещество, называемое бутиратом. «Это жирная кислота, которая может уменьшить воспаление в толстом кишечнике и снизить риск злокачественных образований в нем», — заключил Хан.

Материалы по теме:
Правда и мифы о глютене. Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
Правда и мифы о глютене.Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
4 августа 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

Ранее врач-гастроэнтеролог Юлия Сластен предупредила об опасности сала. По ее словам, здоровым людям не рекомендуется съедать в день более 20-30 граммов этого продукта.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Грузии рассказал о войне с Россией после слов поддержки Украине

    Рита Дакота показала лицо со швами после новой пластики

    Армия России уничтожила «Искандером» десятки груженных беспилотниками фур ВСУ

    Кремль прокомментировал провокации Европы в Балтийском море

    Презервативы с кокаином в теле бразильского трансвестита привлекли российских таможенников

    В Минобороны России раскрыли пораженные ударами ракет и дронов объекты Украины

    Статусом добровольца СВО захотели наделить еще одну категорию россиян

    В России снизились железнодорожные перевозки нефти и нефтепродуктов

    Отправившиеся мстить российские военные наткнулись на командный пункт и сорвали планы ВСУ

    Том Холланд назвал звезду «Эйфории» невестой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости