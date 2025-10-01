Врач рассказал о способе предотвратить приступ пугающего сонного паралича

Терапевт Хан: Предотвратить приступ сонного паралича поможет контроль стресса

Предотвратить приступ сонного паралича — пугающего, но неопасного состояния, при котором человек в момент пробуждения не может контролировать мышцы и говорить — поможет соблюдение нескольких несложных правил, заявил терапевт Амир Хан. Их он перечислил в ролике, на который обратило внимание издание Daily Mail.

Хан рассказал, что сонный паралич развивается, если мозг просыпается раньше, чем тело. В этом состоянии человек не может пошевелиться, ощущает тяжесть и боль в груди, а в некоторых случаях видит галлюцинации в виде теней или образов людей в комнате. Это состояние может длиться от нескольких секунд до пары минут, а затем проходит самостоятельно, отметил врач.

По его словам, приступы сонного паралича напрямую связаны с качеством сна и нервным перенапряжением. В связи с этим Хан рекомендовал для профилактики этой проблемы прежде всего научиться управлять стрессом. В этом помогут техники контроля эмоций и упражнения для релаксации. Еще один совет — обязательно следить за гигиеной сна и режимом дня.

Если же избежать приступа не удалось, терапевт призвал не поддаваться панике, а постараться расслабиться и дождаться, когда «тело догонит мозг».

Ранее врач-гематолог Мануэль Висо предостерег от сна в одной распространенной позе. По его словам, сон лицом вниз создает излишнюю нагрузку на шейный и поясничный отделы позвоночника.