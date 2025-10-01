Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:31, 1 октября 2025Забота о себе

Врач рассказал о способе предотвратить приступ пугающего сонного паралича

Терапевт Хан: Предотвратить приступ сонного паралича поможет контроль стресса
Наталья Обрядина1

Фото: skynesher / Getty Images

Предотвратить приступ сонного паралича — пугающего, но неопасного состояния, при котором человек в момент пробуждения не может контролировать мышцы и говорить — поможет соблюдение нескольких несложных правил, заявил терапевт Амир Хан. Их он перечислил в ролике, на который обратило внимание издание Daily Mail.

Хан рассказал, что сонный паралич развивается, если мозг просыпается раньше, чем тело. В этом состоянии человек не может пошевелиться, ощущает тяжесть и боль в груди, а в некоторых случаях видит галлюцинации в виде теней или образов людей в комнате. Это состояние может длиться от нескольких секунд до пары минут, а затем проходит самостоятельно, отметил врач.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

По его словам, приступы сонного паралича напрямую связаны с качеством сна и нервным перенапряжением. В связи с этим Хан рекомендовал для профилактики этой проблемы прежде всего научиться управлять стрессом. В этом помогут техники контроля эмоций и упражнения для релаксации. Еще один совет — обязательно следить за гигиеной сна и режимом дня.

Если же избежать приступа не удалось, терапевт призвал не поддаваться панике, а постараться расслабиться и дождаться, когда «тело догонит мозг».

Ранее врач-гематолог Мануэль Висо предостерег от сна в одной распространенной позе. По его словам, сон лицом вниз создает излишнюю нагрузку на шейный и поясничный отделы позвоночника.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия атаковала «Искандером» грузовики ВСУ с беспилотниками. Десятки дронов-камикадзе загорелись и попали на видео

    Крупный чайный бренд отреагировал на информацию о химикатах в его продукции

    Маск захотел отменить Netflix

    В списке подходящих для такси моделей не увидели машин для одного тарифа

    Российский командир отказался в 1992 году давать присягу ВСУ и раскрыл причину

    На Украине назвали число ежемесячно мобилизуемых граждан

    На Украине потеряли полмиллиона единиц огнестрельного оружия

    63-летняя певица Алена Свиридова раскрыла секреты молодости

    Российские БМПТ получили «теннисную сетку» для защиты от дронов

    Россиянин вышел в женской одежде к магазину и был наказан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости