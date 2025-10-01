Врачи достали осколок размером с ладонь из тела бойца СВО и спасли ему жизнь

Осколок размером с ладонь достали врачи из тела участника специальной военной операции (СВО) и таким образом спасли ему жизнь. Об этом сообщает РИА Новости.

О том, что произошло с солдатом, журналистам рассказал лечащий бойцов СВО анестезиолог с позывным Кетанов. По его словам, солдат получил тяжелые травмы, в том числе органов дыхательной системы.

Из комментария Кетанова следует, что боец после проведенной операции сможет вести полноценное существование. «Он выживет, и выживет не инвалидом», — сказал медик. Он отметил, что случаи, подобные произошедшему с военнослужащим — редкость в практике как гражданских, так и военных врачей.

Ранее другой боец СВО рассказал об увиденном во время клинической смерти. Военнослужащий признался, что стал свидетелем отделения души от тела. О том, что его сердце на некоторое время перестало биться, солдат узнал позднее.

