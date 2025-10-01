Культура
20:49, 1 октября 2025

Ярмольник рассказал об удовольствии от работы с Козловским

Леонид Ярмольник признался, что получил удовольствие от работы с Козловским
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Леонид Ярмольник поделился своими впечатлениями от работы с вернувшимся в Россию Данилой Козловским. Его слова приводит издание «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу сервиса KION.

Артисты вместе поработали на съемочной площадке детективного сериала «Бар "Один звонок"».

«Выбор его на эту роль был правильным, я получил удовольствие от работы. Рад, что эта картина наконец выйдет», — сообщил Ярмольник.

В апреле 2025 года стало известно, что актер Данила Козловский, который покинул страну после начала специальной военной операции (СВО), выступит в Москве со своим моноспектаклем FRANK.

