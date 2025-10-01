Юрий Лоза призвал молодежь копить на пенсию

Певец Юрий Лоза призвал молодых людей задуматься о пенсионных накоплениях

Певец и композитор Юрий Лоза посоветовал молодым людям откладывать деньги на пособие по старости. Его слова приводит «Абзац».

Исполнитель заявил, что его пенсии не хватает на жизнь. При этом он обратил внимание на то, что имеет собственное жилье, в отличие от представителей молодого поколения, чаще живущих в съемных квартирах.

«Молодое поколение должно задуматься о своих накоплениях к старости уже сейчас, несмотря на то что они привыкли жить одним днем», — подытожил Лоза.

Ранее Лоза заявил, что ему урезали пенсию. По словам артиста, из социальных выплат исключили надбавки. Теперь сумма пенсии Лозы не превышает 16 тысяч рублей, из-за чего автору хита «Плот» приходится больше работать.