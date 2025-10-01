Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:05, 1 октября 2025Культура

Юрий Лоза призвал молодежь копить на пенсию

Певец Юрий Лоза призвал молодых людей задуматься о пенсионных накоплениях
Ольга Коровина

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Певец и композитор Юрий Лоза посоветовал молодым людям откладывать деньги на пособие по старости. Его слова приводит «Абзац».

Исполнитель заявил, что его пенсии не хватает на жизнь. При этом он обратил внимание на то, что имеет собственное жилье, в отличие от представителей молодого поколения, чаще живущих в съемных квартирах.

«Молодое поколение должно задуматься о своих накоплениях к старости уже сейчас, несмотря на то что они привыкли жить одним днем», — подытожил Лоза.

Ранее Лоза заявил, что ему урезали пенсию. По словам артиста, из социальных выплат исключили надбавки. Теперь сумма пенсии Лозы не превышает 16 тысяч рублей, из-за чего автору хита «Плот» приходится больше работать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия атаковала «Искандером» грузовики ВСУ с беспилотниками. Десятки дронов-камикадзе загорелись и попали на видео

    G7 приблизилась к «значительному ужесточению» санкций против России

    Недвижимость российского писателя арестовали

    Стармер нашел необычную причину роста призывников в Великобритании

    Дачников призвали срочно выполнить ряд работ

    Атмосферное давление в Москве побило рекорд 50-летней давности

    Россия осудила воевавшего за ВСУ наемника из Австралии

    Баста назвал преимущества метро

    Обвиняемый в превышении полномочий российский чиновник уйдет на СВО

    Археологи раскрыли тайну загадочного артефакта Древнего Египта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости