Задержанный за подготовку массовых расправ составил список недостойных людей

Задержанный за подготовку массовых расправ составил список «достойных» и «недостойных» людей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
О списке злоумышленник рассказал на допросе, признавшись в планах и мотиве.
Ранее стало известно о задержании пяти россиян, которые готовили массовые расправы в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле. Один из них заявил, что его целью была учительница по биологии, другой признался, что собирался «всех перестрелять».
Возбуждены уголовные дела.
