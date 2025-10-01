Задержанный за подготовку массовых расправ составил список недостойных людей

Задержанный ФСБ за подготовку массовых расправ составил список недостойных

Задержанный за подготовку массовых расправ составил список «достойных» и «недостойных» людей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

О списке злоумышленник рассказал на допросе, признавшись в планах и мотиве.

Ранее стало известно о задержании пяти россиян, которые готовили массовые расправы в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле. Один из них заявил, что его целью была учительница по биологии, другой признался, что собирался «всех перестрелять».

Возбуждены уголовные дела.

