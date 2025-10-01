Задержанный за подготовку массовых расправ в России назвал одну из своих целей

Задержанный ФСБ за подготовку массовых расправ хотел убить учителя биологии

Один из задержанных ФСБ за подготовку массовых расправ в России хотел лишить жизни учителя биологии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным агентства, на допросе у правоохранителей он признался в намерении расправиться с учителем по биологии. Кроме того, второй задержанный заявил, что собирался всех перестрелять, а третий — что составил список, в котором распределил «достойных» и «недостойных»

Ранее сообщалось, что в Челябинской, Оренбургской, Брянской областях и республике Башкортостан сотрудники Следственного комитета (СК) и ФСБ задержали подростков, планировавших теракты. Большинству из них уже предъявлено обвинение.