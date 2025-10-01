Макгрегор: Западные элиты почувствуют на себе последствия помощи Украине

Западные элиты в скором времени почувствуют на себе «разрушительные последствия» военной помощи Украине против России. Об этом заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Deep Dive.

«В этом случае последствия для нас будут плачевными. Когда конфликт закончится, ведь он не будет идти вечно, ставить условия будет Россия. Именно ее условия придется принять всему миру», — отметил военный аналитик.

Макгрегор также подчеркнул, что украинский кризис неизбежно закончится победой России и на ее условиях будет диктоваться новый миропорядок.

Ранее Макгрегор заявил, что европейские политики продолжают говорить о якобы российской угрозе, чтобы избежать отставки. По мнению отставного полковника, после завершения украинского конфликта европейцы обвинят политиков в упадке экономики и разрушении научно-промышленной базы. При этом люди, скорее всего, поддержат восстановление торговых связей с Россией.