Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:29, 30 сентября 2025Мир

Американский полковник предупредил Европу о последствиях угроз в адрес России

Макгрегор: Макрон, Мерц и Стармер угрожают России из-за страха потерять власть
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Европейские политики продолжают говорить о якобы российской угрозе, чтобы избежать отставки. С таким мнением выступил полковник американской армии в отставке, бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Deep Dive.

«Мы слышим об обвинениях в адрес русских, которые не имеют под собой никаких оснований. Стармер, Макрон и Мерц пришли к выводу, что они должны продолжать эту войну против России, чтобы остаться на своих постах», — подчеркнул он.

По мнению полковника, после завершения украинского конфликта европейцы обвинят политиков в упадке экономики и разрушении научно-промышленной базы. При этом люди, скорее всего, люди поддержат восстановление торговых связей с Россией.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что объявляемый канцлером Германии Фридрихом Мерцем воинственный курс очень опасен. По мнению дипломата, целью может быть новое подчинение Берлину Европы и нанесение поражения России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это очень хорошее предложение». США установили связь с Лукашенко, чтобы влиять на Россию. Что об этом известно?

    Дуров раскрыл количество блокируемых каналов в Telegram

    Трамп связал начало украинского конфликта с выводом войск США из Афганистана

    Немецкий военный самолет атаковали фейерверками

    Дуров назвал отвлекающий его гаджет

    Американский полковник предупредил Европу о последствиях угроз в адрес России

    Стало известно об ударе по порту Измаила

    Переход на цифровые рубли, рост зарплат чиновников и освобождение от НДС. Что изменится в России с 1 октября?

    Умер заслуженный артист России Ханов

    Медведев усомнился в подлодках Трампа у российских берегов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости