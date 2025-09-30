Макгрегор: Макрон, Мерц и Стармер угрожают России из-за страха потерять власть

Европейские политики продолжают говорить о якобы российской угрозе, чтобы избежать отставки. С таким мнением выступил полковник американской армии в отставке, бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Deep Dive.

«Мы слышим об обвинениях в адрес русских, которые не имеют под собой никаких оснований. Стармер, Макрон и Мерц пришли к выводу, что они должны продолжать эту войну против России, чтобы остаться на своих постах», — подчеркнул он.

По мнению полковника, после завершения украинского конфликта европейцы обвинят политиков в упадке экономики и разрушении научно-промышленной базы. При этом люди, скорее всего, люди поддержат восстановление торговых связей с Россией.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что объявляемый канцлером Германии Фридрихом Мерцем воинственный курс очень опасен. По мнению дипломата, целью может быть новое подчинение Берлину Европы и нанесение поражения России.