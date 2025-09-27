Мир
22:22, 27 сентября 2025

Лавров раскритиковал политический курс Мерца

Лавров заявил, что воинственный курс Мерца опасен
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Объявляемый канцлером Германии Фридрихом Мерцем воинственный курс очень опасен. Учитывая прошлое этой страны, целью может быть новое подчинение Берлину Европы и нанесение поражения РФ, высказал мнение глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

«Мерц опять сказал: "Мы еще не в состоянии войны, но уже не в состоянии мира" (...) Когда человек в стране, совершившей преступления нацизма, фашизма и холокоста, геноцида, говорит о том, что Германии опять надо стать военной великой державой», — посетовал дипломат.

Лавров назвал это «очень и очень опасным». Он выступил на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

По словам Сергея Лаврова, в Германии не только идет ремилитаризация, но и видны признаки ренацификации.

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер высказал мнение, что Фридрих Мерц может быть враждебно настроен по отношению к России из-за историй про СССР, которые ему рассказывали в детстве.

В начале сентября Мерц заявил о необходимости «экономически истощить» Россию ради урегулирования конфликта на Украине.

