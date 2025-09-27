Лавров раскритиковал политический курс Мерца

Лавров заявил, что воинственный курс Мерца опасен

Объявляемый канцлером Германии Фридрихом Мерцем воинственный курс очень опасен. Учитывая прошлое этой страны, целью может быть новое подчинение Берлину Европы и нанесение поражения РФ, высказал мнение глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

«Мерц опять сказал: "Мы еще не в состоянии войны, но уже не в состоянии мира" (...) Когда человек в стране, совершившей преступления нацизма, фашизма и холокоста, геноцида, говорит о том, что Германии опять надо стать военной великой державой», — посетовал дипломат.

Лавров назвал это «очень и очень опасным». Он выступил на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

По словам Сергея Лаврова, в Германии не только идет ремилитаризация, но и видны признаки ренацификации.

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер высказал мнение, что Фридрих Мерц может быть враждебно настроен по отношению к России из-за историй про СССР, которые ему рассказывали в детстве.

В начале сентября Мерц заявил о необходимости «экономически истощить» Россию ради урегулирования конфликта на Украине.