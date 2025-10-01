Политолог Шопрад: Политика Зеленского привела к гуманитарной катастрофе

Политика президента Украины Владимира Зеленского привела к гуманитарной катастрофе для граждан Украины, так как народ лишился большого числа молодых людей, а их жизни были отданы «ни за что». Об этом заявил бывший депутат Европарламента, французский политолог Эмерик Шопрад, передает ТАСС.

«Сегодня то, что произвели Зеленский и его клан, — это человеческая катастрофа неслыханного масштаба для украинского народа», — выразил мнение политолог.

По словам Шопрада, такие жертвы среди молодого населения действительно напрасны, поскольку «Россия с самого начала объявила, что, как только будут затронуты ее жизненно важные стратегические интересы, она не позволит себя топтать».

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский раскрыл сумму гонорара военкомов за насильно мобилизованных. По его словам, сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК; аналог военкомата) получают по 200 долларов за каждого мобилизованного против воли украинца.