07:01, 2 октября 2025

65-летняя журналистка прикрыла голую грудь булками на фото

Британская журналистка Лоррейн Келли снялась в откровенном виде
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: @lorraine

Британская журналистка и ведущая Лоррейн Келли снялась в откровенном виде. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

65-летняя знаменитость предстала перед камерой топлес, прикрыв голую грудь булками, форма которых напоминала женский бюст. Данные кадры она сделала в рамках ежегодной акции Change + Check, чтобы привлечь внимание к раку груди и повысить осведомленность общества о нем.

«Сегодня международный день проверки вашей груди. Запишите это себе в календари», — указала в подписи автор поста.

Ранее в сентябре английская теле- и радиоведущая Дженни Пауэлл показала фигуру в крошечном купальнике.

