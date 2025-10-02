Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:02, 2 октября 2025Из жизни

Акула напала на морского биолога

У берегов острова Кокос акула напала на морского биолога Хойоса из Мексики
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Manfred Bail / ImageBroker.com / Globallookpress.com

Ученый из Мексики получил серьезные травмы после нападения акулы. Об этом сообщает Associated Press.

Известный морской биолог Маурисио Хойос едва нее стал жертвой акулы во время подводных исследований у тихоокеанского побережья Коста-Рики. 48-летний ученый изучал хищников возле острова Кокос. Одна из акул набросилась на него и вцепилась ему в голову.

«Он навешивал маячки на рыб разных видов, чтобы потом их мониторить. И, когда он повесил маячок на одну из акул, она развернулась», — пояснил врач службы скорой помощи Луис Фернандес. Несмотря на полученные травмы головы, лица и рук и длительную 36-часовую транспортировку, исследователь был доставлен в больницу в стабильном состоянии.

Материалы по теме:
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня» В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
7 января 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022

Ранее сообщалось, что в Галвестоне, США, акула набросилась на девочку и оторвала ей кусок ноги. Врачи скрепили ее рану 13 медицинскими скобами.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликовано видео вызвавших блэкаут в Киевской области ударов

    Стал известен срок взятия Купянска под контроль России

    Французский генерал призвал Европу быть готовой к войне уже сегодня вечером

    Стоимость одного драгметалла достигла 14-летнего максимума

    В Раде рассказали о хаосе с системами ПВО на Украине

    ВСУ начали применять дроны размером с пачку сигарет

    Резко выросли морские поставки одного из ключевых энергоносителей

    Россиянам посоветовали не хранить яйца в дверце холодильника

    Жители курорта Европы обнажились перед детьми у бассейна и побили туриста за замечание

    Избитая топором модель уехала из России из-за угроз экс-министра Подмосковья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости