Акула напала на морского биолога

Ученый из Мексики получил серьезные травмы после нападения акулы. Об этом сообщает Associated Press.
Известный морской биолог Маурисио Хойос едва нее стал жертвой акулы во время подводных исследований у тихоокеанского побережья Коста-Рики. 48-летний ученый изучал хищников возле острова Кокос. Одна из акул набросилась на него и вцепилась ему в голову.
«Он навешивал маячки на рыб разных видов, чтобы потом их мониторить. И, когда он повесил маячок на одну из акул, она развернулась», — пояснил врач службы скорой помощи Луис Фернандес. Несмотря на полученные травмы головы, лица и рук и длительную 36-часовую транспортировку, исследователь был доставлен в больницу в стабильном состоянии.
Ранее сообщалось, что в Галвестоне, США, акула набросилась на девочку и оторвала ей кусок ноги. Врачи скрепили ее рану 13 медицинскими скобами.