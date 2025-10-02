Мир
11:40, 2 октября 2025Мир

Асада выписали из больницы после попытки отравления

Экс-президента Сирии Асада выписали из больницы после попытки отравления
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: ATPImages / Getty Images

Экс-президента Сирии Башара Асада выписали из московской больницы после попытки отравления. Об этом сообщила Сирийская обсерватория по правам человека со ссылкой на источник.

Бывшего сирийского лидера запретили навещать его младшему брату Махеру Асаду, но разрешили бывшему генсеку по делам президентства Мансуру Аззаму.

По словам источника, отравители Асада хотели скомпрометировать российское правительство и обвинить его в отравлении бывшего президента Сирии.

В январе сообщалось, что Асада пытались отравить после его прибытия в Москву. Попытка произошла в конце декабря. Асад почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью, в его организме нашли следы яда.

