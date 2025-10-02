Экономика
12:59, 2 октября 2025Экономика

«АвтоВАЗ» заявил об отсутствии планов в ближайшее время менять цены

Вячеслав Агапов

Фото: Svetlana Vozmilova / Shutterstock / Fotodom

У «АвтоВАЗа» в ближайшее время отсутствуют планы вносить изменения в свою ценовую политику. Об этом представители автоконцерна заявили ТАСС.

В компании не планируют менять цены, так как в 2025 году средние цены на Lada «демонстрируют тенденцию к снижению».

«На сегодняшний день стоимость владения новой Lada в первые три года эксплуатации автомобиля примерно на 30 процентов ниже по сравнению с иномарками», — добавили представители автоконцерна.

На фоне вступления в силу закона ао локализации такси «АвтоВАЗ» также заявил о готовности скорректировать производственные паланы на 2026 год. Увеличить сборку машин могут вплоть до дополнительных 100-200 тысяч единиц.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин назвал закон о локализации такси, вступающий в силу с 1 марта 2026 года, ударом по российским машинам. Многие компании и самозанятые не станут покупать слишком дорогие отечественные машины, на что рассчитывают авторы закона. Вместо этого они просто уйдут с рынка пассажирских перевозок, когда не смогут зарегистрировать имеющиеся автомобили для легальной работы.

