ТАСС: Бойцы элитного полка ВСУ «Скала» сдались в плен в районе Красноармейска

Группа бойцов элитного 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалась в плен российским войскам в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что среди сдавшихся в плен оказались преимущественно насильно мобилизованные призывники. Украинские бойцы решили сложить оружие после того, как большая часть их группы была уничтожена.

О числе попавших в плен военных и обстоятельствах их сдачи не уточняется.

Ранее стало известно, что 57-я мотопехотная бригада ВСУ на харьковском направлении осталась без командования и из-за этого понесла огромные потери. Отмечается, что подразделение было дислоцировано в районе Волчанска.