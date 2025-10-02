Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:54, 2 октября 2025Бывший СССР

Бойцы элитного полка ВСУ сдались в плен в районе Красноармейска

ТАСС: Бойцы элитного полка ВСУ «Скала» сдались в плен в районе Красноармейска
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Группа бойцов элитного 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалась в плен российским войскам в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что среди сдавшихся в плен оказались преимущественно насильно мобилизованные призывники. Украинские бойцы решили сложить оружие после того, как большая часть их группы была уничтожена.

О числе попавших в плен военных и обстоятельствах их сдачи не уточняется.

Ранее стало известно, что 57-я мотопехотная бригада ВСУ на харьковском направлении осталась без командования и из-за этого понесла огромные потери. Отмечается, что подразделение было дислоцировано в районе Волчанска.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Евросоюз призывает отгородиться от России «стеной дронов». Почему эта идея вызывает недоверие у европейских лидеров?

    Российские супруги с пятилетним ребенком отправились в горы и исчезли

    В России нашли замену ипотеке

    Мерц обрушился с критикой на Орбана из-за Украины

    Охранник удерживал 17-летнюю девочку за шею и трогал ее в женском туалете отеля

    Ольга Бузова снялась в оголяющем грудь платье

    Озвучены сроки начала работ по российским «Венере-Д» и «Луне-28»

    Жилые дома попали под удар ВСУ в российском регионе

    Пленный солдат ВСУ рассказал о планах сдачи Красноармейска

    Показаны оставшиеся от уничтоженного в российском приграничье бойца ВСУ документы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости